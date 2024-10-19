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Азербайджанская нефть подешевела на $1,9

Азербайджанская нефть подешевела на $1,9 10:02
Энергетика
19 октября 2024 г. 10:10
Азербайджанская нефть подешевела на $1,9

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,87 доллара или 2,49%, до 73,26 доллара.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,06 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на 2024 год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops to $73
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dollara düşüb

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