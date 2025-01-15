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Азербайджанская нефть подешевела на 1,1%

Азербайджанская нефть подешевела на 1,1% 09:53
Энергетика
15 января 2025 г. 09:59
Азербайджанская нефть подешевела на 1,1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,97 или 1,15% - до $83,56.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $80,15.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil in global market drops below $84
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 84 dollardan aşağı düşüb

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