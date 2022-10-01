О нас

Азербайджанская нефть подешевела на 1%

Азербайджанская нефть подешевела на 1% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,17 долларов или 1,3%, до 91,68 долларов.
Энергетика
1 октября 2022 г. 08:54
Азербайджанская нефть подешевела на 1%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 1,17 долларов или 1,3%, до 91,68 долларов.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 87,96 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani oil drops by over 1%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1%-dən çox ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39
Освобожденный Изюм
ФотоОсвобожденный Изюм
28 сентября 2022 г. 10:22
Первый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
ФотоПервый день боя: Пошли вперед на врага, не снижая темпа атаки
27 сентября 2022 г. 10:52
Баку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку накануне Дня памяти шехидов - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 сентября 2022 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi