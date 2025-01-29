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Азербайджанская нефть подешевела на $0,34

Азербайджанская нефть подешевела на $0,34 10:45
Энергетика
29 января 2025 г. 10:50
Азербайджанская нефть подешевела на $0,34

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,34 или 0,43%, до $79,14.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $77,33.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil in global market dropping
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

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