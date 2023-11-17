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Азербайджанская нефть подешевела до 82 долларов

Азербайджанская нефть подешевела до 82 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,81 доллара или 4,44%, до 82 долларов.
Энергетика
17 ноября 2023 г. 09:26
Азербайджанская нефть подешевела до 82 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,81 доллара или 4,44%, до 82 долларов.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов, январские фьючерсы на нефть марки Brent составили 77,52 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $82
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 82 dollara qədər ucuzlaşıb

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