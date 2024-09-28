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Азербайджанская нефть подешевела до 74,35 долларов

Азербайджанская нефть подешевела до 74,35 долларов 10:18
Энергетика
28 сентября 2024 г. 10:29
Азербайджанская нефть подешевела до 74,35 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,08 доллара или 1,43%, до 74,35 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,98 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops to $74.35
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 74 dollara düşüb

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