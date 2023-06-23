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Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3%

Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,55 доллара или 3,18%, до 77,73 доллара.
Энергетика
23 июня 2023 г. 09:57
Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,55 доллара или 3,18%, до 77,73 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 74,14 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls more than 3%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 3 %-dən çox ucuzlaşıb

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