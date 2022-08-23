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Азербайджанская нефть подешевела более чем на два доллара

Азербайджанская нефть подешевела более чем на два доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,41 доллара США или 2,43%, до 96,60 доллара.
Энергетика
23 августа 2022 г. 09:45
Азербайджанская нефть подешевела более чем на два доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,41 доллара США или 2,43%, до 96,60 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 96,48 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls by more than $2 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

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