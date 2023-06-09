О нас

Азербайджанская нефть подешевела более чем на доллар

Азербайджанская нефть подешевела более чем на доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,04 доллара или 1,31%, до 78,43 доллара.
Энергетика
9 июня 2023 г. 09:11
Азербайджанская нефть подешевела более чем на доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,04 доллара или 1,31%, до 78,43 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 75,96 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops more than $1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1 dollardan çox ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе
8 июня 2023 г. 09:37
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
МИД Словакии: Высоко ценим решение открыть посольство Азербайджана в нашей стране
7 июня 2023 г. 14:14
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
Экс-президент Болгарии: Азербайджан - бесценный и незаменимый партнер для ЕС
7 июня 2023 г. 12:42
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
Стали известны законопроекты, не вынесенные на обсуждение на весенней сессии Милли Меджлиса
6 июня 2023 г. 16:59
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
Эксперт: Встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве Запада и Востока обнадеживают
5 июня 2023 г. 14:44
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
Эксперт: Роль Азербайджана как транзитной страны для голубого топлива будет возрастать
2 июня 2023 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi