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Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3 доллара

Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 3,1 доллара США или 2,7%, до 112,32 доллара.
Энергетика
26 июля 2022 г. 10:25
Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 3,1 доллара США или 2,7%, до 112,32 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На торгах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent проданы за 100,19 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops $3
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 3 dollardan çox ucuzlaşıb

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