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Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3%

Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,51 доллара или 3,19%, до 76,25 доллара.
Энергетика
25 марта 2023 г. 13:27
Азербайджанская нефть подешевела более чем на 3%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,51 доллара или 3,19%, до 76,25 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 74,61 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 3%-dən çox ucuzlaşıb

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