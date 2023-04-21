О нас

Азербайджанская нефть подешевела более чем на 2 доллара

Азербайджанская нефть подешевела более чем на 2 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,13 доллара или 2,4%, до 85,29 доллара.
Энергетика
21 апреля 2023 г. 10:07
Азербайджанская нефть подешевела более чем на 2 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 2,13 доллара или 2,4%, до 85,29 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 81,12 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi