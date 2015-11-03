Азербайджанская нефть подешевела

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 1,17% или 0,58 доллара.

Как сообщили Report в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" составляет 49,20 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).