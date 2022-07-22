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Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 3,65 доллара США или 3,03%, до 116,88 доллара.
Энергетика
22 июля 2022 г. 10:43
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на 3,65 доллара США или 3,03%, до 116,88 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На торгах сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent проданы за 103,86 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil drops by nearly $4
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 4 dollaradək ucuzlaşıb

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