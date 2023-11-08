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Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,29 доллара или 3,63%, до 87,42 доллара.
Энергетика
8 ноября 2023 г. 11:28
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,29 доллара или 3,63%, до 87,42 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов, январские фьючерсы нефти марки Brent составили 81,58 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil falls in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

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