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Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,95 доллара или 2,42%, до 78,68 доллара.
Энергетика
15 октября 2024 г. 09:16
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,95 доллара или 2,42%, до 78,68 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 77,46 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price in global market drops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

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