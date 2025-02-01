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Азербайджанская нефть незначительно упала в цене

Азербайджанская нефть незначительно упала в цене Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,32 доллара или 0,40%, до 78,52 доллара.
Энергетика
1 февраля 2025 г. 11:07
Азербайджанская нефть незначительно упала в цене

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,32 доллара или 0,40%, до 78,52 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов апрельские фьючерсы на нефть марки Brent составили 75,67 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

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