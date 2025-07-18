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Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Азербайджанская нефть незначительно подорожала Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Энергетика
18 июля 2025 г. 09:50
Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,31 или 0,43% - до $72,67.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,96.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,25 или 0,35% - до $71,36 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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