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Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Азербайджанская нефть незначительно подорожала Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,14 доллара или 0,18%, до 78,18 доллара США.
Энергетика
16 мая 2023 г. 09:35
Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,14 доллара или 0,18%, до 78,18 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне июльские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 75,23 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil slightly rises in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

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