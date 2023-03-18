О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,85 доллара или 1,1%, до 75,4 доллара.
Энергетика
18 марта 2023 г. 10:34
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,85 доллара или 1,1%, до 75,4 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 72,97 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls by over $1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 1 dollardan çox ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Британия поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
Британия поможет Казахстану в поиске альтернативных маршрутов экспорта нефти
18 марта 2023 г. 10:12
Производство дизельного топлива в Азербайджане незначительно сократилось
Производство дизельного топлива в Азербайджане незначительно сократилось
17 марта 2023 г. 18:30
Премьер-министр: Спрос на природный газ в Азербайджане составляет около 14 млрд кубометров
Премьер-министр: Спрос на природный газ в Азербайджане составляет около 14 млрд кубометров
17 марта 2023 г. 18:20
ExxonMobil увеличила мощность НПЗ в Техасе в 1,7 раза
ExxonMobil увеличила мощность НПЗ в Техасе в 1,7 раза
17 марта 2023 г. 17:37
Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики
Итальянская Eni нашла новые залежи нефти у берегов Мексики
17 марта 2023 г. 16:45
Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло почти на 10%
Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло почти на 10%
17 марта 2023 г. 14:46
Компания Masdar намерена завершить строительство СЭС в Гарадаге до конца текущего года
Компания Masdar намерена завершить строительство СЭС в Гарадаге до конца текущего года
17 марта 2023 г. 14:25
Прокачка транзитной нефти по БТД сократилась на 22%
Прокачка транзитной нефти по БТД сократилась на 22%
17 марта 2023 г. 14:05
Теймур Гулиев: SOCAR в этом году определит цели, связанные с зеленой энергией 
Теймур Гулиев: SOCAR в этом году определит цели, связанные с "зеленой энергией" 
17 марта 2023 г. 13:52
Азербайджан предлагает два варианта доставки зеленого водорода на энергорынки
Азербайджан предлагает два варианта доставки "зеленого водорода" на энергорынки
17 марта 2023 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi