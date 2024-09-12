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Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,10 доллара за баррель или 0,14%, до 73,53 доллара.
Энергетика
12 сентября 2024 г. 09:54
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,10 доллара за баррель или 0,14%, до 73,53 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 71,06 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price in global market falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

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