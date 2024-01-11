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Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,39 доллара США или на 0,47% и составила 82,57 доллара США.
Энергетика
11 января 2024 г. 09:17
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,39 доллара США или на 0,47% и составила 82,57 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов мартовские фьючерсы на нефть марки Brent составили 77,08 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

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