О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,51 доллара за баррель или 0,65% до 77,35 доллара.
Энергетика
24 сентября 2024 г. 08:57
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Стоимость азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,51 доллара за баррель или 0,66% до 77,35 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 73,9 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops to $77.35
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb 

Самое важное

На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi