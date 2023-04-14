О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела 

Азербайджанская нефть незначительно подешевела  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,29 доллара или 0,32%, до 90,49 доллара.
Энергетика
14 апреля 2023 г. 10:35
Азербайджанская нефть незначительно подешевела 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,29 доллара или 0,32%, до 90,49 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 86,09 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Мировые цены на нефть повысились
Мировые цены на нефть повысились
14 апреля 2023 г. 10:16
Нефть дешевеет на опасениях рецессии в США
Нефть дешевеет на опасениях рецессии в США
13 апреля 2023 г. 23:54
Турция хочет подписать с Египтом соглашение о постоянных поставках природного газа
Турция хочет подписать с Египтом соглашение о постоянных поставках природного газа
13 апреля 2023 г. 21:07
Турция снизит зависимость от поставок благодаря газовому месторождению в Черном море
Турция снизит зависимость от поставок благодаря газовому месторождению в Черном море
13 апреля 2023 г. 20:17
Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии
Президент Азербайджана: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии
13 апреля 2023 г. 17:26
ОПЕК обновил прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году
ОПЕК обновил прогноз добычи жидких углеводородов в Азербайджане в 2023 году
13 апреля 2023 г. 17:15
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году
ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году
13 апреля 2023 г. 16:23
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
13 апреля 2023 г. 16:07
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182%
Страны ОПЕК в марте выполнили сделку на 182%
13 апреля 2023 г. 16:02
США и Азербайджан обсудили роль страны в энергетической безопасности
США и Азербайджан обсудили роль страны в энергетической безопасности
13 апреля 2023 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi