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Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,07 доллара или 0,08%, до 91,15 доллара.
Энергетика
3 ноября 2023 г. 09:13
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,07 доллара или 0,08%, до 91,15 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 87,01 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

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