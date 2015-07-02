Азербайджанская нефть незначительно подорожала

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подорожала на 0,11% или 0,07 долларов. Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

В настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" составляет 63,73 долларов/баррель.

В конце прошлой недели азербайджанская нефть стоила 63,33, долларов/баррель, вчера - 63,66 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).