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    Азербайджанская нефть на мирвом рынке подорожала

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF составила 59 долларов/баррель

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемой Азербайджаном через порты Супса, Батуми и Джейхан, повысилась на 1,25% или 0,73 доллара. Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки Аzeri LT CIF составляет 58,95 долларов.

    Напомним, что в конце прошлой недели нефть стоила 62,54 долларов/баррель, а вчера - 58,22 долларов/баррель.

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