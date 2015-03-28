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    ​Азербайджанская нефть на мировом рынке снова подешевела

    В конце прошлой недели эта цифра составляла 54,24 долларов/баррель, а вчера - 60,37 долларов/баррель

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 0,81 доллара или 1,34%.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 59,56 долларов/баррель.

    Напомним что, в конце прошлой недели эта цена составляла 54,24 долларов/баррель, а вчера была зафиксирована цена 60,37 долларов за баррель.

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