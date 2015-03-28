​Азербайджанская нефть на мировом рынке снова подешевела

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 0,81 доллара или 1,34%.

Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 59,56 долларов/баррель.

Напомним что, в конце прошлой недели эта цена составляла 54,24 долларов/баррель, а вчера была зафиксирована цена 60,37 долларов за баррель.