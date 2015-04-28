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    Азербайджанская нефть на мировом рынке подорожала

    Стоимость азербайджанской нефти достигла 65,43 долларов/баррель

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемая на мировой рынок через порты Супса, Батуми и Джейхан повысилась на 0,10 доллара или 0,15%. Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    По информации, на сегодняшний день стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 65,43 долларов/баррель.

    На прошлой недели стоимость азербайджанской нефти равнялась 65‚33 долларам/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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