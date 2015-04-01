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    ​Азербайджанская нефть на мировом рынке подешевела на 0,5 %

    Цена азербайджанской нефти упала до 56,96 долларов/баррель

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, подешевела на 0,54% или 0,31 доллара.

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 56,96 долларов/баррель. 

    Напомним что, в конце прошлой недели нефть стоила 59,56 долларов/баррель, а вчера - 57,27 долларов/баррель. 

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