​Азербайджанская нефть на мировом рынке подешевела

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, упала на 1,22 доллара или 2,02%.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 59,21 долларов/баррель.

Вчера цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF" составляла 60,43 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов).