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Азербайджанская нефть дешевеет

Азербайджанская нефть дешевеет Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 4,82 доллара или 4,11%, до 112,33 доллара.
Энергетика
1 апреля 2022 г. 10:18
Азербайджанская нефть дешевеет

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 4,82 доллара или 4,11%, до 112,33 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 111,44 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

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