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Азербайджанская нефть дешевеет

Азербайджанская нефть дешевеет Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,73 или 0,9%, до $80,5.
Энергетика
25 января 2025 г. 11:09
Азербайджанская нефть дешевеет

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $0,73 или 0,9%, до $80,5.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $78,5.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

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