Азербайджанская делегация принимает участие на Петербургском Международном Экономическом Форуме

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Москва. 24 мая. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум, в работе которого принимает участие и делегация из Азербайджана, сообщает российское бюро Report.

Возглавляет азербайджанскую делегацию заместитель министра экономики Сахиб Мамедов и исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов. В работе форума также принимают участие представители Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и торгового представительства Азербайджана в России.

В стартовавшем сегодня форуме принимают участие рекордные 15 тысяч делегатов, а также около полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 стран.

Ожидается участие на форуме президента России Владимира Путина. Так же, в качестве почетных гостей на форум приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.