 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанская делегация принимает участие на Петербургском Международном Экономическом Форуме

    © Report

    Москва. 24 мая. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум, в работе которого принимает участие и делегация из Азербайджана, сообщает российское бюро Report.

    Возглавляет азербайджанскую  делегацию заместитель министра экономики Сахиб Мамедов и исполнительный директор Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Орхан Мамедов. В работе форума также принимают участие представители Государственной нефтяной компании  Азербайджана (SOCAR)  и торгового представительства  Азербайджана в России.

    В стартовавшем сегодня форуме принимают участие рекордные 15 тысяч делегатов, а также около полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 стран.

    Ожидается участие на форуме президента России Владимира Путина. Так же, в качестве почетных гостей на форум приедут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi