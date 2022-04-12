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Азербайджанская Azeri Light уравнялась в цене с нефтью марки Brent

Азербайджанская Azeri Light уравнялась в цене с нефтью марки Brent Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,22 доллара США или 2,12%, до 102,63 доллара.
Энергетика
12 апреля 2022 г. 10:45
Азербайджанская Azeri Light уравнялась в цене с нефтью марки Brent

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,22 доллара США или 2,12%, до 102,63 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Минувшим днем на рынке нефть марки Brent торговалась по цене 102,78 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azeri oil price falls more than $2
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti "Brent"lə eyni həddə düşüb

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