Азербайджано-грузинский бизнес-форум и CEO Lunch Tbilisi отсрочены

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В связи со структурными изменениями в правительстве Грузии азербайджано-грузинский бизнес-форум в рамках Caspian European Club и третий CEO Lunch Tbilisi переносится на 15 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, все желающие могут пройти регистрацию до 14 декабря по ссылке: http://www.caspianenergy.org/index.php/az/registration/item/133-azerbajdzhano-gruzinskij-biznes-forum.

Он отметил, что на бизнес-форуме, посвященном грузино-азербайджанским двусторонним отношениям, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе проведут встречу с руководителями компаний-участниц и ответят на все интересующие их вопросы. После бизнес-форума состоится традиционный СЕО Lunch, на котором в качестве почетных гостей ожидается участие членов правительства Грузии.

Тельман Алиев напомнил, что первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили состоялся 29 сентября в Грузии в рамках официальной церемонии возобновления деятельности Caspian Energy Georgia. По его словам, 30 марта 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана, а также Caspian European Club состоится 5-й Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Caspian European Club проводит CEO Lunch c участием топ-менеджеров компаний CEIBC каждую третью среду месяца в Баку и каждую последнюю пятницу месяца в Тбилиси.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе.