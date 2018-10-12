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    Азербайджана увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 78%

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 837 919 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 425 147 млн долларов.

    За 9 месяцев этого года объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении вырос на 36%, стоимость – на 78%.

    За отчетный период экспорт нефтепродуктов составил 2,98% общих объемов экспорта Азербайджана.

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