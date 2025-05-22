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Азербайджан ждет от соседних стран новых предложений по сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики"

Азербайджан ждет от соседних стран новых предложений по сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики" 15:35 Ожидается, что Азербайджан получит больше предложений о сотрудничестве в области "зеленой энергии" от соседних стран.
Энергетика
22 мая 2025 г. 16:07
Азербайджан ждет от соседних стран новых предложений по сотрудничеству в сфере зеленой энергетики

Азербайджан ждет от соседних стран новых предложений о сотрудничестве в области "зеленой энергии".

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил журналистам директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, Азербайджан является лидером региона как по числу источников "зеленой энергии", так и по энергетической устойчивости: "Для предотвращения ожидаемого в будущем энергетического дефицита страны региона стремятся улучшить энергетическое взаимодействие с Азербайджаном. Как известно, Нахчыван объявлен зоной "зеленой энергии". Там планируется увеличение числа источников "зеленой энергии".

Он отметил, что Турция является важным звеном в передаче "зеленой энергии" в Европу.

Мамедзаде отметил, что интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере "зеленой энергетики" проявляется и Иран:

"Думаю, что Азербайджан получит новые предложения от соседних стран, связанных с "зеленой энергией".

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Версия на английском языке Azerbaijan awaits proposals from neighboring countries in green energy sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qonşu ölkələrdən "yaşıl enerji" əməkdaşlığına dair çoxlu təklif gözləyir

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