Азербайджан ждет от соседних стран новых предложений по сотрудничеству в сфере "зеленой энергетики"

15:35 Ожидается, что Азербайджан получит больше предложений о сотрудничестве в области "зеленой энергии" от соседних стран.

Азербайджан ждет от соседних стран новых предложений о сотрудничестве в области "зеленой энергии".

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил журналистам директор Учебно-инновационного центра ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, Азербайджан является лидером региона как по числу источников "зеленой энергии", так и по энергетической устойчивости: "Для предотвращения ожидаемого в будущем энергетического дефицита страны региона стремятся улучшить энергетическое взаимодействие с Азербайджаном. Как известно, Нахчыван объявлен зоной "зеленой энергии". Там планируется увеличение числа источников "зеленой энергии".

Он отметил, что Турция является важным звеном в передаче "зеленой энергии" в Европу.

Мамедзаде отметил, что интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере "зеленой энергетики" проявляется и Иран:

"Думаю, что Азербайджан получит новые предложения от соседних стран, связанных с "зеленой энергией".