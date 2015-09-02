​Азербайджан заработал в этом году на проектах АЧГ и "Шахдениз" 5,2 млрд. долларов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" за этот год.

Как сообщили Report из Фонда, за январь-август текущего года в ГНФАР поступило 4 941 млн. долларов с блока месторождений АЧГ и 247 млн. долларов с месторождения "Шахдениз".

По информации, с 2001 года общие доходы с АЧГ составили 115,092 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,367 млрд. долларов.