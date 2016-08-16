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    Азербайджан заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 122,3 млрд. долларов

    ​В этом году доходы составили 2,8 млрд. долларов

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 2,834 млрд. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

    Как сообщили Report в ГНФАР, 2,770 млрд. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 64 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

    В целом, с 2001 года по 1 августа текущего года общие доходы ГНФАР с АЧГ составили 119,779 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,506 млрд. долларов.

    Общий доход Госнефтефонда от двух проектов составил 122,285 млрд. долларов. 

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