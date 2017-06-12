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    Азербайджан заработал на экспорте нефтепродуктов 134 млн долларов в этом году

    За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3%

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года Азербайджан экспортировал 345,173 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 53% меньше соответствующего периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 133,587 млн долларов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

    За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3%. 

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