Азербайджан заработал на экспорте нефтепродуктов 134 млн долларов в этом году

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года Азербайджан экспортировал 345,173 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 53% меньше соответствующего периода прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 133,587 млн долларов, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.

За отчетный период доля нефтепродуктов в общей структуре экспорта составила 3%.