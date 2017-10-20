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    Азербайджан заработал 5,9 млрд долларов на экспорте нефти за первые 3 квартала

    Экспорт сырой нефти составил 72% общего объема экспорта за январь-сентябрь

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал 15,382 млн тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 5,883 млрд долларов.

    За 8 месяцев этого года экспортировано сырой нефти на 36% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же снизилась на 20%.

    Экспорт сырой нефти составил 72,24% общего объема экспорта за январь-сентябрь.

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