Азербайджан заработал 5,9 млрд долларов на экспорте нефти за первые 3 квартала

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ За январь-сентябрь текущего года Азербайджан экспортировал 15,382 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 5,883 млрд долларов.

За 8 месяцев этого года экспортировано сырой нефти на 36% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же снизилась на 20%.

Экспорт сырой нефти составил 72,24% общего объема экспорта за январь-сентябрь.