Азербайджан заработал 48,5 млн долларов на экспорте нефтепродуктов

За январь-февраль текущего года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 92,568 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 48,501 млн долларов.

За два месяца этого года объем экспортируемых нефтепродуктов в годовом сравнении снизился на 57%, стоимость – на 55%.

За отчетный период экспорт нефтепродуктов составил 1,54% общих объемов экспорта Азербайджана.