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    Азербайджан заработает 5,2 млрд долларов от продажи нефти с АЧГ в будущем году

    Общие поступления от продажи прибыльных нефти и газа по всем соглашениям PSA составят 5,653 млрд долларов

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Согласно прогнозам, в следующем году в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступит 5 194,80 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

    Как сообщает Report, поступления в фонд от продажи прибыльных нефти и газа по всем соглашениям PSA в 2018 году предусматриваются в объеме 5 653,4 млн долларов или 9 723,8 млн манатов.

    Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ. Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

    Доходы азербайджанской стороны от прибыльной нефти в новом контракте стабильно зафиксированы на уровне 75%.

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