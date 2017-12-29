Азербайджан заработает 5,2 млрд долларов от продажи нефти с АЧГ в будущем году

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Согласно прогнозам, в следующем году в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступит 5 194,80 млрд долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Как сообщает Report, поступления в фонд от продажи прибыльных нефти и газа по всем соглашениям PSA в 2018 году предусматриваются в объеме 5 653,4 млн долларов или 9 723,8 млн манатов.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября этого года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ. Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе.

Доходы азербайджанской стороны от прибыльной нефти в новом контракте стабильно зафиксированы на уровне 75%.