Азербайджан занял второе место среди поставщиков газа в Турцию в 2023 году

Доля Азербайджана в общем объеме поставок газа в Турцию в 2023 году составила 20,32 %.

Доля Азербайджана в общем объеме поставок газа в Турцию в 2023 году составила 20,32 %.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK) по итогам 2023 года.

По данным EPDK, в 2022 году доля азербайджанского газа в объем объеме импорта газа Турцией составляла 15,93 %.

В 2023 году поставки газа из Азербайджана в Турцию составили 10,257 млрд кубометров, на 17,8% превысив показатель 2022 года.

По данным Совета, по итогам 2023 года Азербайджан вошел в ТОП-3 и занял второе место среди поставщиков природного газа в Турцию. На первом месте расположилась Россия (удельный вес в общем объеме поставок газа в Турцию в 2023г - 42,27 %), на третьем - Алжир (11,86 %).

В ТОП-5 вошли также: Иран (10,71 %) - на четвертом месте и США (7,95 %) -на пятом.

В целом в 2023 году Турция импортировала 50,484 млрд кубометров газа (спад на 7,6 %). Поставки осуществлялись из 13 стран (Россия, Азербайджан, Алжир, Иран, США, Египет, Франция, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Бразилия, Бельгия, Мозамбик и Оман).

По информации Совета, в 2023 году газ в Турцию импортировался шестью компаниями. При этом главным импортером газа стала BOTAS, на долю которой пришлось 90,45 % всего импорта «голубого» топлива в страну в 2023 году (включая трубопроводный и сжиженный природный газ). На долю компании SOCAR Enerji Ticaret Anonim Sirketi в минувшем году пришлось 0,97 % всего импорта газа в Турцию или 488,4 млн кубометров.