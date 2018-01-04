Азербайджан занимает 20-е место по запасам нефти в мире

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Азербайджан с запасами нефти в 7 млрд. баррелей занял по этому показателю 20-е место в мире. Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, это следует из доклада, подготовленного международной исследовательской компанией Global Firepower.

Согласно докладу, крупнейшими запасами нефти в мире обладает Венесуэла (300 млрд баррелей). Второе место принадлежит Саудовской Аравии (269 млрд баррелей), третье – Канаде с запасами 171 млрд баррелей. Четвертое и пятое места отданы Ирану (157,8 млрд баррелей) и Ираку (143 млрд баррелей).

России с запасами 80 млрд баррелей занимает 8-е место в глобальном рейтинге. Запасы нефти в США составляют 36,5 млрд баррелей, страна находится на 11-й строчке рейтинга. Казахстану, имеющему 30 млрд баррелей нефти, принадлежит 12-е место, Китай же с запасами 25 млрд баррелей расположился на 13-й строчке.