​Азербайджан закачал в подземные хранилища 1,5 млрд. кубометров газа

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) продолжает закачку природного газа в подземные хранилища "Гарадаг" и "Калмаз" производственного объединения "Азнефть" для осенне-зимнего сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, этот процесс начался в апреле и завершится в ноябре в соответствии с графиком.

До сегодняшнего дня в хранилища закачано 1 466,218 млн. кубометров газа, из которых на долю хранилища "Гарадаг" пришлось 680,422 млн. кубометров, на долю "Калмаз" - 785,796 млн. кубометров. До конца сезона планируется закачать в хранилища в целом еще 2 млрд. кубометров газа.