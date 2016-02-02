​Азербайджан заинтересован в успехе переговоров России и ОПЕК

Баку. 2 Февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в том, чтобы Россия и ОПЕК смогли договориться о сокращении производства нефти и стабилизации цен на нее.

Как передает Report, об этом заявил Sputnik азербайджанский посол в США Элин Сулейманов.

"Мы бы хотели увидеть, как поднимаются цены на нефть. Это в наших интересах. Если Россия и ОПЕК смогут добиться результатов, это будет великолепно", — сказал Сулейманов Sputnik.

Посол подчеркнул, что Азербайджан "будет заинтересован увидеть результат переговоров" между Россией и ОПЕК.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что снижение добычи каждой из стран в пределах 5% может стать предметом обсуждения на планируемой встрече ОПЕК в феврале. Вместе с тем, агентство Блумберг после заявлений российского министра сообщило со ссылкой на делегатов из стран ОПЕК, что встреча для обсуждения возможного снижения добычи пока не планируется.