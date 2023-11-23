О нас

Азербайджан заинтересован в расширении связей с ЕЭК ООН в сфере энергетики

Азербайджан заинтересован в расширении связей с ЕЭК ООН в сфере энергетики Азербайджан заинтересован в расширении связей с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в области энергетики.
Энергетика
23 ноября 2023 г. 13:02
Азербайджан заинтересован в расширении связей с ЕЭК ООН в сфере энергетики

Азербайджан заинтересован в расширении связей с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в области энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра энергетики Самира Велиева и заместителя исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрия Марьясина.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями между Азербайджаном и ЕЭК о возможных направлениях сотрудничества в энергетической сфере, выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений.

На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и энергетического перехода в регионе СПЕКА, роль многосторонних связей в построении устойчивых и углеродно-нейтральных энергетических систем, внедрение зеленых технологий.

Было отмечено, что Азербайджан также взял на себя добровольное обязательство сократить выбросы углерода на 40% до 2050 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan UNECE ilə enerji sahəsində əlaqələri genişləndirməkdə maraqlıdır

Самое читаемое

Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi