Азербайджан заинтересован в расширении связей с ЕЭК ООН в сфере энергетики

Азербайджан заинтересован в расширении связей с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в области энергетики.

Азербайджан заинтересован в расширении связей с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в области энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, данный вопрос обсуждался на встрече заместителя министра энергетики Самира Велиева и заместителя исполнительного секретаря ЕЭК ООН Дмитрия Марьясина.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями между Азербайджаном и ЕЭК о возможных направлениях сотрудничества в энергетической сфере, выражена заинтересованность в дальнейшем укреплении отношений.

На встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности и энергетического перехода в регионе СПЕКА, роль многосторонних связей в построении устойчивых и углеродно-нейтральных энергетических систем, внедрение зеленых технологий.

Было отмечено, что Азербайджан также взял на себя добровольное обязательство сократить выбросы углерода на 40% до 2050 года.